Yolda yürürken aracın altında kalarak can verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda yürürken aracın altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolda yürürken aracın altında kalarak can verdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolda yürüyen 55 yaşındaki bir kişi kendisine çarpan aracın altında ezilerek can verdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolda yürüyen 55 yaşındaki bir kişi kendisine çarpan aracın altında ezilerek can verdi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Necmi Balcı, Karlıköy Mahallesi istikametine doğru yürüdüğü esnada bir araç tarafından ezildi. Balcı'ya çarpan araç olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 55 yaşındaki adamı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Necmi Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

 Kimse arabasını evinin önüne park edemiyor! Mahalle sakinleri hırsızlar nedeniyle dertli

Kimse arabasını evinin önüne park edemiyor! Mahalle sakinleri hırsızlar nedeniyle dertli

 20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

20 yaşındaki genç üst geçitten atladı! Tırlar, cesede çarpmamak için birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title