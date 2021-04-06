Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi yolcu olarak bindiği minibüste, sürücüyü silahla ayaklarından vurdu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi yolcu olarak bindiği minibüste, sürücüyü silahla ayaklarından vurdu.

Alınan bilgiye göre olay, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ercan K'nın kullandığı 33 NZ 201 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'na geldiği sırada, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs araca bindi. Şüpheli şahıs belindeki silahı çıkarıp sürücü Ercan K.'ya tabanca ile ateş etti. her iki ayağından yaralanan Ercan K.'ya ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi yaptı. Hastaneye kaldırılan Ercan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin, beyaz renkli hafif ticari bir araç ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu
Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu
Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Diego Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolcu olarak bindiği aracın sürücüsünü silahla vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:23:15. #1.16#
title