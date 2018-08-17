Yola Çıkacaklar Dikkat! Bayram Öncesi Tüm Otobüs Biletleri Tükendi

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçirecek olanlar yola çıkmaya başladı. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor.

VATANDAŞLAR OTOGARLARA AKIN ETTİ

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai bitimiyle başlıyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar otobüs biletlerinin tamamının satıldığı öğrenilirken, otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koydu. Bazı hatlara konan ek seferlerdeki biletlerin de tükendiği ifade edildi.

"EK SEFERLERİN BİLETLERİNİ SATMAYA BAŞLADIK"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

GÜNDE ORTALAMA 2 BİN SEFER

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak."