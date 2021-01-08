Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu

08.01.2021 21:22 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:50

Beşiktaş'ın son Süper Lig şampiyonluklarında ilginç bir detay ortaya çıktı. Kara Kartallar'ın son 3 şampiyonluğunda bir oyuncunun sezon içinde ikiz çocukları doğarken bu sezon da Cyle Larin'in ikizlerinin dünyaya gelmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 100. yılından sonraki dönemlerinde gelen şampiyonluklarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Siyah beyazlıların Süper Lig'de yaşadığı son 3 şampiyonluğunda sezon öncesi veya sezon içinde, takımda kilit isimlerinin ikiz bebekleri dünyaya geldi.

2008-2009 sezonunda, takımın Alman orta sahası Fabian Ernst'in ikizleri doğmuştu. O sezon Sivasspor'u yakından takip eden İstanbul ekibi, 34 hafta sonunda 13. kez mutlu sona ulaşmıştı.

Şu an Fenerbahçe forması giyen Arjantinli Jose Sosa'nın da 2015-2016 sezonu içinde ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazanmıştı. Bir sonraki sezon ise, Kara Kartallar'ın kalecisi Fabri'nin ikiz bebekleri hayata gözlerini açmıştı ve o sezonun sonunda 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş üçüncü yıldızı armasına eklemişti.

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine meydana geldi

AĞUSTOS AYINDA DÜNYAYA GELDİLER

Bu sezon öncesinde de, takımın golcü ismi Cyle Larin'in Ağustos ayında ikiz çocuk babası oldu. Larin bu sezon 10 golle, Süper Lig'de gol krallığında, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza ile zirveyi paylaşıyor ve Beşiktaş şu an 34 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 22:12:23. #1.14#
title