Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu

Beşiktaş'ın son Süper Lig şampiyonluklarında ilginç bir detay ortaya çıktı. Kara Kartallar'ın son 3 şampiyonluğunda bir oyuncunun sezon içinde ikiz çocukları doğarken bu sezon da Cyle Larin'in ikizlerinin dünyaya gelmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 100. yılından sonraki dönemlerinde gelen şampiyonluklarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Siyah beyazlıların Süper Lig'de yaşadığı son 3 şampiyonluğunda sezon öncesi veya sezon içinde, takımda kilit isimlerinin ikiz bebekleri dünyaya geldi.

2008-2009 sezonunda, takımın Alman orta sahası Fabian Ernst'in ikizleri doğmuştu. O sezon Sivasspor'u yakından takip eden İstanbul ekibi, 34 hafta sonunda 13. kez mutlu sona ulaşmıştı.

Şu an Fenerbahçe forması giyen Arjantinli Jose Sosa'nın da 2015-2016 sezonu içinde ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazanmıştı. Bir sonraki sezon ise, Kara Kartallar'ın kalecisi Fabri'nin ikiz bebekleri hayata gözlerini açmıştı ve o sezonun sonunda 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş üçüncü yıldızı armasına eklemişti.

AĞUSTOS AYINDA DÜNYAYA GELDİLER

Bu sezon öncesinde de, takımın golcü ismi Cyle Larin'in Ağustos ayında ikiz çocuk babası oldu. Larin bu sezon 10 golle, Süper Lig'de gol krallığında, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza ile zirveyi paylaşıyor ve Beşiktaş şu an 34 puanla ligde lider konumda bulunuyor.