Yok artık Frey! F.Bahçe kariyerinde 5 golü olan İsviçreli forvet, S.Liege'e karşı 76 dakikada 5 gol attı

Sezon başında Antwerp'e gönderilen İsviçreli forvet Frey, gol makinesine dönüştü. 27 yaşındaki futbolcu Belçika'nın güçlü ekiplerinden Standard Liege karşısında rakibi tek başına dağıttı. 76 dakika sahada kalan Frey, bu süre içinde tam 5 gol attı. Frey, Fenerbahçe'de 23 maçta 5 gol atabilmişi.

Geldiği ilk dönemde yetenekleri sebebiyle tartışma konusu olan Michael Frey, Belçika'da canavara dönüştü. Geçen sezon da başarılı işler yapan Frey, bu sezon ise bambaşka bir kimliğe büründü. Güçlü rakip Standard Liege karşı oynanan maçta sahanın tek yıldızı vardı, o da Frey'di.

SAHADA KALSA DEVAM EDEBİLİRDİ

Michael Frey sırasıyla 6, 37, 59, 61 ve 68. dakikada gollerini sıraladı. 76. dakikada oyundan alınırken karşılaşma 5-1 devam ediyordu. Frey oyundan çıktıktan sonra maç 5-2'ye geldi. Frey'in bu performansı Sarı-Lacivertli taraftarlara 'ah' çektirtti.

23 MAÇTA ATTIĞI GOLE ULAŞTI

Antwerp'in Standard Liege'i 5-2 yendiği maçta beş gol atan Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.