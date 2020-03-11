YÖK, 207 rektörle 'koronavirüs' toplantısı yapacak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu konuda ilk hamle üniversitelerden geldi. Öte yandan YÖK, üniversite rektörleriyle değerlendirme toplantısı yapacak.