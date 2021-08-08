Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı
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Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı

Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

ANKARA Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki hastaların çoğunu, 'aşı olmayanlar'ın oluşturduğunu ve bu hastaların aşı olmadıkları için de pişmanlık duyduğunu söyledi.

ANKARA Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki hastaların çoğunu, 'aşı olmayanlar'ın oluşturduğunu ve bu hastaların aşı olmadıkları için de pişmanlık duyduğunu söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğunu bildirdi. Turan, "Aşısız grupta her yaştan hasta var. Aşılanmamış genç popülasyonun da delta varyantıyla çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Aşılanmamış önemli bir grup yoğun bakımda. Bunun dışında ikinci bir grup var ki, iki doz Sinovac sonrası hatırlatma dozunu olmamış gruptan bahsediyoruz. Onlar da yoğun bakım ihtiyacı duyuyorlar. Yoğun bakımda her yaştan hasta var. Genç yaş popülasyonu ise özellikle aşılanmadıkları için artmakta" dedi.

Prof. Dr. Turan, aşı çağrısında bulunarak, "Herkese aşılarını olmalarını tercih ediyorum. Mutlaka aşı şemalarını tamamlamaları gerekir. Pek çok hastadan duyurduğumuz şeyi buradan da yayınlamak isterim. Aşılanmadıkları için çok pişman çok sayıda yoğun bakım hastası var; 'ben neden bu kadar ağır bir solunum yetmezliği yaşıyorum' diye. Aşılanmamış bireylerin pişmanlıkları yoğun bakım sürecinde net bir şekilde yansıyor ve bizler adına da çok üzücü bir durum tabi ki. Çünkü elimizdeki tek silah şu an aşı" diye konuştu.'EYLÜL AYINA KADAR SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'

Prof. Dr. Turan, eylül ayında yeni pik ihtimaline karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz üçüncü pikte ciddi anlamda hasta sayısında artış oldu ve yoğunluk arttı. Şu anda bayram dönemini geçtikten sonra bir rehavet dönemi vardı. Bunu öngörmüştük zaten, 'iki üç hafta içinde hasta sayıları artacak' diye. Hasta sayıları giderek artıyor. Bu durum net bir şekilde, rahatlamamızın her daim bizi sıkıntılı bir döneme sokacağını gösteriyor. Şu anda gerçekten, önümüzdeki eylül ayına kadarki süreci takip edeceğiz. Buraya neyin etkisi olabilir. Aşılamanın olabilir. Etkin aşılamayla devam edebilirsek hastaneye yatış, yoğun bakım yatış oranları önceki piklerden daha az olabilir. Beklentimiz bu yönde" ifadesini kullandı.


Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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