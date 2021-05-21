Yılport Samsunspor - Altınordu TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın yarı final play off müsabakası oynanacak. Yarınki maçlardan birisi Yılport Samsunspor - Altınordu maçı oldu. Peki, Yılport Samsunspor - Altınordu yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Yılport Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman ve hangi kanalda başlıyor merak edildi. Maç TRT 'de mi yayınlanacak? Yılport Samsunspor - Altınordu TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Detaylar haberimizde.
YILPORT SAMSUNSPOR - ALTINORDU TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yılport Samsunspor - Altınordu maçı 22 Mayıs Cumartesi günü (yarın) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
YILPORT SAMSUNSPOR - ALTINORDU TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Maç, Samsun'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
SERKAN ÇİMEN(1. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
UĞUR YALÇIN(Temsilci)
HASAN ALDI(Temsilci)
OĞUZ CESUR(Temsilci)