Yılport Samsunspor - Altınordu TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın yarı final play off müsabakası oynanacak. Yarınki maçlardan birisi Yılport Samsunspor - Altınordu maçı oldu. Peki, Yılport Samsunspor - Altınordu yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?