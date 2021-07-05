Yılmaz Vural'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: Ali Koç sadece dinlemekle yetindi
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Yılmaz Vural'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: Ali Koç sadece dinlemekle yetindi

Yılmaz Vural'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: Ali Koç sadece dinlemekle yetindi
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe uzun süren teknik direktör arayışının ardından Vitor Pereira'yla anlaşmaya vardı. Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerin hoca arayışı sırasında kendisini de gündeme aldığını, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler ama Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli hoca Yılmaz Vural, Fenerbahçe yöneticilerinin kendisiyle görüştüğünü ancak Ali Koç tarafından bir girişim olmadığını söyledi.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına katılan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Vitor Pereira belki Portekizli oyuncuların ya da tanıdığı oyuncuların transferi konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayabilir. Fenerbahçe'de çalışması bir avantaj olabilir. Ali Koç, bir Portekiz ekolüne uygun olarak Pereira'yı düşünmüş olabilir. Ancak; söylemeliyim ki ben bir konuda çok üzüldüm ve kırıldım. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir teknik adamım. Fenerbahçe'de başarılı olabileceğimi düşünüyorum.

"ALİ KOÇ'UN KAFASINDA BAŞKA PLANLAR VARMIŞ"

Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış.

"ALİ KOÇ SADECE DİNLEMEKLE YETİNDİ"

Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a bire bir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım"

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Yılmaz Vural'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı: Ali Koç sadece dinlemekle yetindi - Haberler Spor
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