Yılın Son Samanyolu Fotoğrafları Kaş'ta çekilecek

11.10.2019 07:34

Samanyolu galaktik merkezi sonbahar ve kış aylarında ülkemizden izlenemiyor. Şu günlerde ufukta iyice alçalmış olan galaktik merkezin fotoğrafını batmadan önce, Ay'ın olmadığı gecelerde çekmek isteyen fotoğrafçılar ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı haftasonuna bağlayarak 4 gün kamp tatili yapmak isteyen astronomi ve gökyüzü meraklıları için Astro Trek Kampı 2019 yılının son fırsatı olacak.

İşin içinde bilim olunca Bilim Ne Güzel Lan ekibi ve fotoğraf olunca Ahan Da Fotoğraf grubu tarafından da desteklenen etkinlik 26 Ekim cumartesi başlayıp 29 Ekim günü sona erecek.

Sadece çadırlı katılımcıya açık olan etkinlikte fotoğrafçılık ve astrofotoğrafçılık eğitimleri ve atölyeleri yanısıra teleskop eğitimi ve gözlemleri, gece ve gündüz Likya yolu yürüyüşleri, çizgi film eğitimi ve atölyeleri yer alacak.

Astrofotoğraf eğitimleri dört yıldır Kozmik Anafor'un Olimpos Gökyüzü Ve Bilim Festivalleri'nde eğitim ve atölye çalışmalarını yönetmiş olan Metin Altundemir tarafından verilecek. Atölye çalışmalarında ise usta astrofotoğrafçı Alper Takçı ve Mesut Özkan da yer alacaklar. Teleskop eğitimleri ise amatör astronom Zafer Emecan tarafından yürütülecek. Ek olarak The Cartoon Mill yöneticisi Fatih Küçük ve İngiliz animasyon sanatçısı ve yapımcı Isobel Stenhouse tarafından çizgi film eğitim ve atölyeleri düzenlenecek.

Katılımın 50 kişiyle sınırlı olacağı bu etkinliğin dışında kalmamak için kayıt konusunda acele etmeniz gerekiyor. Detaylı bilgi için Kozmik Anafor Facebook sayfasını takip edebilir ya da "Astro Trek Kampı" araması yaparak etkinliğin sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler