Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
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Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi

31.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:46
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi

Ersan SAN-Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV/ YILIN son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle eşsiz manzara oluşturdu.

Ersan SAN-Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV/ YILIN son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle eşsiz manzara oluşturdu. Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'yle birleşen dolunay havadan da görüntülendi.

Yeni yıla saatler kala İstanbul semalarında doğan dolunay eşsiz manzaralar oluşturdu. Galata Kulesi ve Ayasofya Camii ile birlikte görüntülenen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'un simgeleriyle buluşan dolunay havadan da görüntülendi.


Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi
Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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