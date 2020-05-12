Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Pegasus'un ilk çeyrekteki net zararı, koronavirüs salgınının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu.

Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinden Pegasus, 2020 yılının birinci çeyreğine ilişkin konsolide bilançosunu açıkladı. Buna göre, Pegasus yılın ilk üç ayında 401.505.032 TL zarar etti. NET ZARAR YÜZDE 88 ARTTI Şirketin ilk çeyrek net zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 88 oranında artmış oldu. Pegasus'un dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 artışla 1,88 milyar lira oldu. GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE 214 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAMIŞTI Pegasus, bir önceki yılın aynı mali döneminde 213.853.278 TL konsolide net zarar açıklamış, 2019 yılını 1.333.369.118 TL toplam net kar rakamıyla tamamlamıştı.