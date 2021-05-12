Yılın ilk buğdayı işlem gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılın ilk buğdayı işlem gördü

Yılın ilk buğdayı işlem gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) işlem gördü.

Yeni hasat sezonunun ilk mahsul buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) işlem gördü. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılarak Gaziantep'e getirilen yılın ilk mahsul buğdayı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu.

Türkiye'de üretimi ve tüketimi en çok yapılan tarım ürünlerinin başında gelen buğdayda yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı mahallesinde çiftçi Erol Benli tarafından üretimi yapılan 2021 yılının ilk buğdayı satışa sunulmak üzere Gaziantep'e getirildi. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz'ün de hazır bulunduğu sabah seansı satışında Güneşoğlu Gıda Sanayi Ltd. Şti tarafından piyasaya sürülen sezonun ilk mahsul buğdayı tüccar ve işletmecilerin yakın ilgisini gördü. Yaklaşık 90 ton olduğu açıklanan 2021 yılının ilk ekmeklik buğdayı kilogramı 2 lira 22 kuruştan alıcı buldu. Yeni sezonun ilk ürününün bereketli ve bol kazançlı geçecek bir hasat mevsimine vesile olması temennisinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, ilk buğdayda bu sene hava koşullarına bağlı olarak daha erken bir hasadın gerçekleştiğini ifade etti. ürkiye'de buğday hasadının bölgelere göre değişim göstermekle birlikte ilk ürünün genellikle Adana ve ilçelerinde elde edildiğine işaret eden Alagöz, erken yapılan tarla ekimlerinin de bu durumu etkileyen faktörlerden olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır yılın ilk buğdayını kendilerinin satışa çıkardığını kaydeden Güneşoğlu Gıda Sanayi Yetkilisi Ahmet Güneş de "Geçen sene sezonun ilk buğdayını 20 Mayıs tarihinde satışa çıkarmıştık. Bu sene ise hasat yaklaşık 10 gün daha önce gerçekleşti. Yılın ilk buğdayının satışını kilogramı 2 lira 22 kuruştan Öz Un Gıda Sanayi A.Ş. 'ye gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Yılın ilk buğdayı işlem gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Ali Tandoğan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yılın ilk buğdayı işlem gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:24:54. #1.14#

title