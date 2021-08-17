Yılın ilk 8 ayında deprem başlıklı 25 patent başvurusu yapıldı
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Yılın ilk 8 ayında deprem başlıklı 25 patent başvurusu yapıldı

Yılın ilk 8 ayında deprem başlıklı 25 patent başvurusu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de deprem başlıklı patent sayılarında kademeli bir şekilde artış gözleniyor.

Türkiye'de deprem başlıklı patent sayılarında kademeli bir şekilde artış gözleniyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, deprem alanında 2019'da 36, 2020'de 41 ve 2021'in ilk sekiz ayında 25 patent başvurusunun yapıldığını ve sene sonunda 2020'nin de üzerine çıkılacağını söyledi.

Deprem ve doğal afetlerin insan hayatında son dönemlerde daha fazla yer tuttuğunu dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, patent ve faydalı model başvurularının da bu yönde artış gösterdiğinin altını çizdi. 2019'da 36, 2020'de 41 ve 2021'in ilk sekiz ayında deprem alanında 25 patent başvurusunun yapıldığını işaret eden Cumhur Akbulut, "Sene sonunda 2020'nin geride bırakılacağını öngörüyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminde birçok vatandaşımızı kaybettik. Büyük İstanbul depremi konusundaki kaygılar ise uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Daha büyük kayıpların önüne geçmek adına deprem konusunda daha fazla patent ve faydalı model çalışması yapmamız gerekiyor. Özellikle insan hayatını doğrudan ilgilendiren konularda gerek patent gerekse faydalı model konusunda başvuru sürelerinin daha kısa olması, son derece kıymetli. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması deprem alanında yapılan başvuruları artıracağı gibi daha fazla bireyin hayatını kurtarmamızda da etkili olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Buluşlar bireylerin hayatını kurtarır"

Deprem alanında patent başvurusu yapılan bazı ürünlerden bahseden Cumhur Akbulut, "Deprem yatakları, deprem öncesinde depremi haber veren alarmlar, uyarı ve sensörler, deprem uyarısı veren filtre sistemleri, deprem anında olası patlamaların önüne geçmek için doğalgaz ve elektrik akımlarını kesen cihazlar, valfler, sismik enerji sönümleyiciler, deprem anında sıkışma yapmayan kapı, çeşitli tahliye sedyeleri, deprem sonrasında kazazede tespit etme yöntemleri gibi birçok buluş deprem esnasında ve akabinde birçok bireyin hayatını kurtarır" dedi. Telekomünikasyon firmalarının da deprem başlığında buluş başvurularını artırdığının altını çizen Cumhur Akbulut, "Deprem koşullarında güvenli alanı tespit eden sistemler, yazılımlar, depremde şebeke kontrol sistemleri, afet yönetiminde iletişim sistemleri ülkemizdeki telekomünikasyon firmalarının yapmış olduğu bazı başvurular arasında yer alıyor. Bu başvuruları artması deprem anında iletişimin daha sağlıklı bir şekilde yapılması adına oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Başvurularda Japonya öne çıkıyor

Genel anlamda dünya çapında yapılan deprem ile ilgili başvuru yapan ülkelerde ilk sırada deprem ülkesi olan Japonya'nın yer aldığına vurgu yapan Akbulut sözlerine şöyle devam etti: "Dünya çapındaki başvurularda ülkesel bir sıralama yapacak olursak Japonya'yı sırasıyla; Çin, ABD, Güney Kore, PCT başvuruları, EPO, Kanada, Avustralya, Tayvan ve Rusya takip ediyor. Şirket bazında deprem ile ilgili başvurularda Hıtachi, Kajima Corp, Mıtsubishi Electric Corp, öne çıkıyor." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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