'Yılın En İyi Erkek Cimnastikçisi' Ferhat Arıcan'dan teşekkür paylaşımı

Avrupa Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan oylamada 2021 yılında 'Yılın En İyi Erkek Cimnastikçisi' seçilen Ferhat Arıcan, oylamaya katılan ve kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Desteğinize layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" dedi.

Avrupa Cimnastik Federasyonu, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden bir oylama başlatarak, 'Yılın En İyi Erkek Cimnastikçisi' oylaması yapmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Milli Cimnastikçi ve Göztepe Spor Kulübü sporcusu Ferhat Arıcan da oylamada aday olarak gösterilmişti. Dün itibarıyla sonuçlanan ankette 24 bin 711 oy alan Ferhat Arıcan, 2021'de 'Yılın En İyi Cimnastikçisi' seçildi.

"Desteğinize layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim"

Anketin sonuçlanmasının ardından Ferhat Arıcan'a tebrik mesajları yağdı. Arıcan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevincini paylaştı. Arıcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bireysel bir spor yapıyoruz ama o bara çıktığımda sizlerin desteğini ve sevgisini her zaman yanımda hissediyorum. Sizlerin takdirini, sevgisini, heyecanını hissettikçe jimnastik benim için yalnızca bir spor ve tutku olmaktan çok daha öte bir değere dönüşüyor. Yalnız olmadığımı biliyorum. Kendim için değil, sizler için de o bara çıkıyorum. Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun yaptığı oylamada 'Avrupa'nın En İyi Artistik Cimnastikçisi' ödülüne layık görüldüm. Oylamaya katılan herkese sonsuz teşekkür ederim. Desteğinize layık olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." - İZMİR