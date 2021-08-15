Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi
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Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 66 kulüpten 272 sporcu katıldı.

Yarışmanın son gününde sporcular çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final atışlarını gerçekleştirdi.

Klasik yay erkeklerde Faruk Topuz, klasik yay kadınlarda Elif Başkurt, makaralı yay erkeklerde Miraç Ünlü ve makaralı yay kadınlarda Ayşenur Fenerci birinciliği elde etti.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, yapılan madalya töreni ile son buldu.

Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi
Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi
Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi
Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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