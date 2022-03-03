Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı - Haberler

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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Demirören Haber Ajansı, Burak Can - Spor
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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

KIRIKKALE (DHA) - Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

Kırıkkale 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 40 ilden 400'ü erkek, 290'ı kadın olmak üzere 690 sporu katıldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar da her şey gayet güzel gidiyor. Devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıp, ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim amacımız, yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek" dedi.Şampiyona 6 Mart'ta sona erecek.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Spor

17 Ağustos, Kırıkkale, Türkiye, Halter, Spor, Haberler

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