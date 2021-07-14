Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Spor

- Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te, 18 İlden gelen 350 sporcu ile başladı.

- Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı

KİLİS - UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis'te, 18 İlden gelen 350 sporcu ile başladı.

Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Judo açılış programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, UNICEF Turkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, UNICEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Filippo Mazzarelli, Jairus Ligoo-Ergen Gelişimi ve Katılımı Bölüm Şefi Jairus Ligoo ile davetliler ile sporcular katıldı.

Judocuların geçiş töreninden sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

UNICEF Turkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinden 18 ilden Türk ve Suriyeli çocukların katılacağı turnuvanın başladığını ifade ederek, "Yaz spor festivalinin iller arası judo turnuvası na katılan sporculara 'hoş geldiniz' diyorum. Bu etkinlik UNICEF'in Kilis'te hediyesi işbirliği birliğiyle Kilisli çocukların ve gençlerin, sosyal katılımının gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. UNICEF'in proje ortaklarından olan Gençlik ve Spor Bakanlığının bugünkü etkinliğe katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'te 5'inci kez judo turnuvası düzenlendiğini ifade ederek, "18 ilden 350 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Yıldızlar judo turnuvasına hoş geldiniz. Günümüzde gençlerimizin ve çocuklarımızın, hareketliliğinin azaldığı, sadece bilgisayar ve cep telefonlarıyla, teknolojik araçlarla oyunlara bağımlılığının arttığı bu dönemde, sporla yaşayan adete sporla bir yaşam kültürü haline gelmesi için yarınlarımızın teminata olan gençlerimizin iyi yetiştirilmesi için hepimize görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Vali Recep Soytürk de, 18 ilden 350 sporcuyu misafir ettiklerini ifade ederek, "Bu gençlerimiz elimizde spor müsabakaları yapacaklar. Sporcuların velileri ve hocaları ile birlikte ilimizde 500 kişi gelmiş durumdadır. Müsabakalarda bütün sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra katkılarından dolayı protokol üyeleri tarafından plaket verilirken, müsabakalar 3 gün devam edecek.

Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı
Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı
Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı
Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı
Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldızlar Judo turnuvası Kilis'te başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:26:55. #1.14#

title