Yıldız ve Karahan Alahacı Köyündeki Kursiyerleri Ziyaret Etti

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İŞKUR İl Müdür Vekili Aydın Karahan, merkeze bağlı Alahacı köyünde açılan "Peynir Üretim Kursu"nu ziyaret etti.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldız ve Karahan, "Peynir Üretim Kursu"nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

İŞKUR'un bu gibi eğitimlerde amacının istihdamı artırmak olduğunu belirten Karahan, "Kurs bittikten sonra bu işi ticarete döküp ailenize katkı sunmanız bizim temel amacımız. Kurs süresince yaptığınız peynirlerinize baktığımızda çok güzel ürünler çıkarttığınızı görüyoruz. Bu ürünler köyün içinde kalmasın hem köyünüzün tanıtımını yaparsınız hem de ailenize katkıda bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Bu gibi kursların en iyi tarafının hizmetin kursiyerlerin ayağına gelmesi olduğuna dikkati çeken Yıldız ise şunları kaydetti:

"Kurum olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi eğitim. İl Müdürlüğü olarak il merkezi, ilçe merkezi ve köylerimizde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan insanlarımızın ürün çeşitliliğini artırarak, katma değeri daha yüksek ürünler elde ederek gelir ve refah seviyelerini yükseltmek. Aldığınız bu eğitimler aile bütçenize katkı sağladığı gibi aynı zamanda Bakanlığımız tarafından yürütülen hibe programlarında size avantaj sağlayacak. Yoğun katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA