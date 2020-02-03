Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

03.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:05

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.



01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Grup birinciliklerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA