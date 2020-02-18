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Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası'na, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı galibiyet ile başladı.

18.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:17
Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

'te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası'na, Belediyesi Eğitim ve Kulübü Takımı galibiyet ile başladı.


Yıldız Kızlar Bilecik İl Şampiyonası heyecanı Bozüyük Spor Salonu'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü - 4 Spor Kulübü arasında oynanan maç ile başladı. Yoğun bir seyirci desteği ile gerçekleştirilen mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 4 Eylül Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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