Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi
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Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi

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Almanya Bundesliga'da RB Leipzig'in kalecisi Peter Gulacsi'nin eşcinsellik hakkında konuştuğu bir röportaj Macaristan'da tartışmalara yol açtı. Macar kaleci yaptığı açıklamalarda eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı. Bunun üzerine Herta BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry'den vatandaşına cevap geldi. Petry, "Avrupa ahlaki açıdan çökmek üzere, Gulacsi'nin bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.

RB Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi'nin eşcinsellikle ilgili söylediği sözler ülkede polemik yarattı.

"HERKESİN EŞİTLİK HAKKI VARDIR"

Gulacsi daha önce yaptığı açıklamalarda Macaristan'da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklayan bir yasayı kınamıştı. Macar milli takımının 30 yaşındaki kalecisi Gulacsi, Facebook'ta "acsaládazcsalád" (Aile, ailedir) hashtagini kullanarak "Herkesin eşitlik hakkı vardır. Aynı şekilde her çocuğun, her cinsiyetten, her renkten, herhangi bir dinden mutlu bir ailede büyüme hakkı vardır" demişti.

"BU İLGİ VE ALAKA NEREDEN GELİYOR ANLAYAMIYORUM"

Hertha BSC kaleci antrenörü Macar Zsolt Petry ise, vatandaşı Gulacsi'nin bu açıklamalarını eleştirdi. Magyar Nemzet gazetesine verdiği röportajda Petry, "Avrupa ahlaki açıdan çökmek üzere, Gulacsi'nin bu ilgi ve alakasının nereden geldiğini anlayamıyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Petry'nin açıklamalarına yönelik sosyal medyada ise sert eleştiriler oldu. Taraftarlar, Hertha sportif direktörü Arne Friedrich'ten röportaja tepki vermelerini istedi.

Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi
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