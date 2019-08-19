Yıldız kaleci adayı İstanbulspor'da

19.08.2019 15:05

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı

Semih Albayrak: Halil ilerde Türk futbolunun göğsünü kabartacak

İSTANBUL, - Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altyapı takımlarımda 9 yıl forma giyen kaleci Halil Yiğit Yitmez, İstanbulspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geleceğin yıldız kaleci adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki file bekçisi, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da transfer rekabetine sebep olmuştu. Belçika ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok takım Halil Yiğit Yetmez'i radarına almış durumda. Genç file bekçisinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesi bekleniyor.

SEMİH ALBAYRAK: HALİL İLERDE TÜRK FUTBOLUNUN GÖĞSÜNÜ KABARTACAK

Genç kaleciyi İngiltere'den 2 ve Belçika'dan 1 kulübün takip ettiğini belirten menajer Semih Albayrak, "Yiğit'i; İngiltere'den 2, Belçika'dan 1 kulüp takip ediyor. Kendisi karakteri ve çalışkanlığıyla ilerde Türk futbolunu göğsünü kabartacak. Türk futbolunun genç yeteneklerinin hakkettikleri yere gelmesi için hepimize görev düşüyor. Bunu gerçekleştirmek için Yiğit gibi genç, yetenekli kardeşlerimizi bulmak, onların kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA