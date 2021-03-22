Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti
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Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti

22.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:16

A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa girdi. Futbolcuları kampta ziyaret eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, başarı dileğinde bulundu. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaştığı fotoğraflarda ise bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı yemek masasında yan yana otururken görüntülendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Takımı'mızı öğle yemeğinde ziyaret etti. TFF'nin ziyarete ilişkin paylaştığı fotoğraflarda ise bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

YAN YANA OTURDULAR

Fotoğraflarda, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer sürecinde arasının bozulduğu iddia edilen Taylan Antalyalı ile yemek masasında yan yana oturduğu görüldü. Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'yi Instagram'dan silmiş ve bazı fotoğrafları kaldırmıştı. İkili geçtiğimiz günlerde evlenen İrfan'ın düğün törenine de katılmamıştı. Bu görüntü sonrası ikili arasında buzların eridiği ifade edildi.

Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti
Yıldız futbolcuların arasındaki buzlar eridi mi? Yemekteki görüntüleri dikkat çekti
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Irfan, da iyi biliyor cok büyük hata yaptigini fenoslara gittigi icin ama hersey gec artik yakinda yedekten cikamaz.
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