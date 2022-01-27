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Hayranlarını kahretti! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar çok büyük

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini atlamadı. Messi bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de ( Psg ) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

Messi de böyleyse başkası ne yapsın! Hastalık hayatını perişan etti

"ETKİSİ GEÇMEDİ"

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Messi'yi riske atamam. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

Messi de böyleyse başkası ne yapsın! Hastalık hayatını perişan etti

27 DAKİKA OYNADI

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi. 34 yaşındaki Messi'yi hayli zorlayan koronavirüs, yaşayan efsaneyi futbol kariyer planlamasında değişikliğe mecbur bırakabilir.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Ligue 1, PSG, Spor, Haber

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