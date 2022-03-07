- Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor

SİVAS - Türkiye'nin en genç kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'n de Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olma özelliği taşıyan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi bu yıl Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Buruciye A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, birçok ilden sporcuların katılımıyla geçtiğimiz gün start aldı. Kadınlar kategorisinde 8, erkekler kategorisinde ise 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada eleme karşılaşmalarını geçen sporcular bugün ana tablo maçlarında karşı karşıya geldi. Sporcuların bir üst tura geçmek için verdiği mücadele nefesleri kesti. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları çarşamba günü oynanacak.

"Güzel bir turnuva oluyor"

Antalya Kumluca Belediyesi'nden turnuvaya katılan sporculardan Derya Özçelik, "3 yıldır kar voleybolu sporuyla uğraşıyorum. Güzel bir turnuva oluyor. Kar voleybolu ülkemizde yeni başlayan bir spor. Diğer şehirlerde de birçok turnuvaya gittik ama Sivas'ta gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Birazdan biz de maç yapacağız ama rakiplerimiz çok tecrübeli. Milli takımdan ablalarımız var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum" dedi.

"Yıldız Dağı'nı çok beğendik"

Turnuvaya Kayseri'den katılan Ayhan Karademir ise, "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adına katıldık bu turnuvaya. Dün biz eleme oynamıştık, elemeyi geçtik. Şimdi ana tablodayız. İlk maçımızı Star Voleybol takımıyla oynayacağız. Bakalım ne yapacağız o zaman belli olacak. Yıldız Dağı'nı çok beğendik. Daha önce de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlediği turnuvaya katılmıştık. Pistleri, sahaları her şeyi çok iyi" şeklinde konuştu.