Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası - Haberler Spor
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Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra temas kurulan dünyaca ünlü hoca Joachim Löw ile en sonunda orta yol bulundu. Alman hocanın maaştan daha çok değişmesini istediği düzenle ilgili sunduğu şartlar kulübü zorlamıştı, ancak anlaşma sağlandı. Camia hocanın görevine başlayacağı tarihi iple çekiyor.

Fenerbahçe yönetimi geçici olarak göreve gelen Teknik Direktör İsmail Kartal'dan sezon sonu koltuğu devralacak ismi belirlemeye çok yaklaştı. Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Başkan Ali Koç, uzun süredir ikna görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Joachim Löw'le prensipte anlaşmaya vardı.

Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası

ŞARTLARI KABUL EDİLDİ

Kulübün gelecek plan ve projelerini anlatan Koç, Alman teknik adamla yaptığı görüş alışverişi sonrasında olumlu cevap aldı. Löw'ün şartlarının da kabul edildiği öğrenildi.

Yılan hikayesinde mutlu son! Löw artık Fenerbahçe'nin hocası

İSMAİL KARTAL DA YANINDA

Kulübü yeniden ayağa kaldırması beklenen Löw, Fenerbahçe altyapısının da sorumluluğunu üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak. Ara transferde yapılacak hamlelerin de danışıldığı Löw'ün sezon sonu için yönetimden büyük bir bütçe istemediği öğrenildi. Alman teknik adamdan istediği maaşı söylemesini bekleyen Başkan Ali Koç, son bir görüşme yapıp imzaları attırmayı hedefliyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Joachim Löw, Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haber

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Yorumlar (2)

UğuR DURAN:

bol bol kulübede Löw'ü dolma karıştırken göreceğiz artık... Başarılar diliyorum ama ne yazık ki başaramayacağını biliyorum... Çünkü Biliyorum ki başaramazsa 1-2 senede yollarlar, başarırsa da Fener de durmaz.!

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Bilir Kişi:

Şu ali koç gitmedikçe, hiçbir şey düzelmeyecek Fenerbahçe adına. Tamam bir şeyler yapacağım dedin geldin eyvallah. Ama olmuş 4 sene. En çok taraftarının olduğu futbol branşında, hiçbir başarın bulunmuyor. Artık git yahu git. Kurtulalım artık senden...

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