Yiğido paramparça! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu

Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde gruplara kalma şansını zora sokan temsilcimizin maçtaki tek golü 59. dakikada James'ten geldi.

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Kopenhag'la karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan maçta Yiğidolar, Danimarka ekibine 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarının 55. dakikasında Kopenhag 55. dakikada Diks'in golüyle öne geçti. Sivasspor bu golden hemen 4 dakika sonra 59. dakikada skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golü ise 60. dakikada Stage attı ve maç 2-1 sona erdi.