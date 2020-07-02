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Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımı yapan firmalar için yeni düzenlemeler getiriyor. Buna göre, yetki belgesi olmayan işletmeler internet üzerinden araç satamayacak.

02.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:30

Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Böylece ikinci el taşıt alım satımı yapan işletmelere yeni düzenlemeler gelecek.

Hazırlanan taslağa göre, araçların satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak. İnternet ortamındaki ilanlara yer veren siteler ise yetki belge kontrolü yapma şartıyla mağaza açılışlarına izin verebilecek. İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

SAHTE RAPOR HAZIRLAYANIN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre ekspertiz raporlarına da yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre ekspertiz raporu satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek. Bu işletmelere 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek. Araç alım satımı için iş yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerektiği de eklendi.

KALDIRIMDA ARAÇ SERGİLEMEK YASAKLANACAK

İkinci el araç alım satımı yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı hâller dışında, belgesi olmayan kişileri pazarlama ve satış personeli olarak çalıştıramayacak. İşletmelerin yükümlülükleri arasına, ticari faaliyet sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranılması, hukuka aykırı davranışlarda bulunulmaması, alım-satımı etkileyecek bilgilerin gizlenmemesi ve kişilerin etik olmayan uygulamalara teşvik edilmemesi de eklendi. Ayrıca yol ve kaldırım gibi ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması da işletmelerin bir diğer yükümlülüğü olacak.

Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak

Manşet

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