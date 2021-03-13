Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu

13.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:43

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle muaythaiye başlayan 26 yaşındaki Ayşe Taş, milli takıma kadar yükselmeyi başardığı spor sayesinde hayata tutunuyor.

Antalya'da yetiştirme yurdunda büyüyen ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle muaythaiye başlayan 26 yaşındaki Ayşe Taş, milli takıma kadar yükselmeyi başardığı spor sayesinde hayata tutunuyor.

Anne ve babası 2 aylıkken ayrılan ve bu nedenle 10 yaşına kadar anneannesinin yanında kalan Taş, anne ve baba sevgisine hasret büyüdü.

Anneannesinin vefatının ardından bir süre annesinin yanında kalan genç kız, yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle muaythai sporuyla tanışan Taş, antrenörünün de çabasıyla 16 yaşında ringde ter dökmeye başladı.

Azmi ve hırsıyla milli takıma seçilmeyi başaran Taş, 8 ay gibi kısa bir sürede Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Taş'ın 24 yıl boyunca hiç görüşmediği babasıyla bir araya gelme mutluluğu ise kısa sürdü.

Babasının balkondan düşerek ölmesiyle sarsılan genç kız, teselliyi yine spora sarılmakta buldu.

Geçimini sağlamak için her gün kurduğu balıkçı tezgahına giderek satış yapan Taş, geri kalan zamanında ise yeni başarılara imza atabilmek için evinde ve parkta çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Taş, AA muhabirine, anneannesi kaybettikten sonra düzenli bir aile hayatının olmadığını ve 10 yaşından beri tek başına ayaklarının üstünde durmaya çalıştığını söyledi.

Yetiştirme yurdundayken öğretmen ve antrenörünün kendisine çok emek verdiğini anlatan Taş, "Öğretmenim muaythai antrenörüne beni teslim ederek, 'Eti de kemiği de senin' dedi. Muaythai sporuna başladığımda çok korkuyordum, ağlıyordum, yüzümü sürekli kapatıyordum. Sonra hocam beni top gibi ringin bir köşesinden diğer köşesine attı ve beni Türkiye şampiyonu yaptı." diye konuştu.

Taş, muaythainin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu, yaptığı spor sayesinde hayata tutunduğunu kaydetti.

Yıllar sonra 24 yaşında iken babasıyla ilk kez bir araya geldiğini belirten Taş, şöyle devam etti:

"2019'da babamla bir araya geldiğimde kendisi bana yabancı biriymiş gibi geliyordu. Babam rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu, yıllarca tanımadığım babama hastane köşelerinde bakmaya başladım. Babamın bir işi olmadığı için hep çalıştığı iş yerlerinde yatıp kalkıyormuş. Ameliyatlı olduğu ve daha temiz yerlerde kalması gerektiğini düşünerek dedeme ait eve yeni eşyalar aldım, babamı oraya yerleştirdim. Babamla bir araya geldim derken bir gün kuzenim aradı ve 'başın sağ olsun dayım ölmüş' dedi. Babamın oturduğu binanın balkonundan düşerek öldüğünü öğrendim."

"Babamı geç buldum erken kaybettim"

Taş, babasının kaybetmenin acısını hala yaşadığını dile getirdi.

"Babama kavuştum derken kaybettim, benim için çok zor oldu." diyen Taş, "Babamı geç buldum erken kaybettim, hatta mezar taşına da onu yazdırdım. Babamın ölmesi bana çok ağır geldi, hala babamın bir yerden çıkıp geleceğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara devam ettiğini belirten Taş, yeni şampiyonlukları babasının anısına kazanmak istediğini vurguladı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu
Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Hakan Kutlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yetiştirme yurdunda büyüyen milli sporcu Ayşe Taş, hayata spor sayesinde tutundu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:45:25. #1.14#
title