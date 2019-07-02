Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı

Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yeşim, 10’uncu ilerleme raporuna imza attı

Sosyal uygunluğun ve sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya; firmalarının 35'inci kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2018 yılına ait verileri kapsayan 10'uncu Global Compact İlerleme raporuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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