Yeşilyurt Beleidyespor'da Kale kampı sürüyor TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 3.lig 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi'ne ait Kale Göl Otel'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

3.ligin 18 Temmuz'da başlayacağının açıklanmasının ardından ligin kalan haftaları için Malatya'da kampa giren Yeşilyurt Belediyespor maçlara Kale ilçesinde hazırlanıyor.

Yaklaşık 1 ay süreceği açıklanan kampla ilgili açıklamalarda bulunan turuncu yeşillilerin kulüp başkanı Tahsin Yılmaz, lige en hazır şekilde girmek istediklerini kaydetti.

Kale'de güzel bir ortamda lige hazırlanacaklarını belirten Yılmaz, "Dün itibariyle kampımız başladı. Amacımız Malatya'mıza bir daha üst liglerde hizmet edecek güçlü bir kulüp yapısı oluşturmaktır. Tabi bu işin kolay olmayacağını biliyoruz. Önümüze engeller çıkarılmaya çalışılsa da biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşacağız. Yeni sezon için de planlamamıza şimdiden başladık. Bu anlamda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkürlerimiz sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA