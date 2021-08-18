Yeşilyurt Belediyespor Düzce deplasmanına gidiyor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Lig'deki ilk maçına deplasmanda Düzcespor karşısında çıkacak.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Lig'deki ilk maçına deplasmanda Düzcespor karşısında çıkacak.
TFF 3. Lig 2.grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lig'deki ilk maçında 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor'un rakibi olacak. Yeşil beyazlı ekip, Lig'in ikinci haftasında sahasında Şile Yıldızspor'u ağırlayacak. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı