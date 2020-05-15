Yeşilyurt Belediyespor'dan lige dönüş açıklaması Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Zaten lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Tam saha çalışmalarına başlayacakken gelen açıklamayla bunu ileri bir tarihe erteledik" dedi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Gülerce, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Zaten lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Tam saha çalışmalarına başlayacakken gelen açıklamayla bunu ileri bir tarihe erteledik" dedi.

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen Koronavirüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor. Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, TFF'nin ligin başlangıç tarihini netleştirmesinin ardından saha çalışmalarını ileri bir tarihe ertelendi. Turuncu yeşilli takımın teknik sorumlusu yaptığı açıklamada, "Hazırladığımız bireysel programlarla çalışmalarımız sürüyor. Bireysel antrenmanlarımızı video konferansla değerlendireme imkanımız oluyor. Lig takvimi netleşince saha çalışmalarımızı bir süre daha ertelemek durumunda kaldık. Bir süre daha bu tempoyu devam ettireceğiz. Biz zaten lig her an başlayacakmış gibi çalışıyorduk. Tam saha çalışmalarına başlayacağımız hafta TFF'den başlangıç tarihi açıklaması geldi. Biz de bunu ileri bir tarihe erteledik. Bu süreç bizim için sorunsuz olacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki yarınlar güzel olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA