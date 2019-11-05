Yeşilyurt Belediyespor'da Gölcükspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1 puanla kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da hafta sonu oynanacak Gölcükspor maçının hazırlıkları başladı.

05.11.2019 12:17
Yeşilyurt Belediyespor'da Gölcükspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 3.Lig 3.Grup'ta geçen haftayı 1 puanla kapatan Yeşilyurt Belediyespor'da hafta sonu oynanacak Gölcükspor maçının hazırlıkları başladı.


Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 5 maçtan 8 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu-yeşilliler, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Gölcük maçına iddialı hazırlanıyor. Haftanın ilk çalışmasını salonda yapana Malatya ekibinde moraller yüksek.


Geçen hafta deplasmanda Yozgat 1959 ile 0-0 berabere kalarak hayati önemdeki 1 puanın sahibi olan turuncu yeşilliler, sahalarında oynayacağı maçtan 3 puan hedefliyor.


Gölcük maçına Yeşiltepe tesislerinde yapacağı antrenmanlarla hazırlanacak olan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak'ın öğrencileri önlerindeki en kritik viraj olarak görülen Gölcükspor müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Gölcükspor müsabakası 10 Kasım Pazar günü saat 13.00'te oynanacak. - MALATYA

Kaynak: İHA
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