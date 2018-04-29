Yeşilköy Sahiline Bungalov Evler Yapılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bir yandan 3. Havalimanı'na taşınmak için gün sayarken bir yandan da Yeşilköy sahiline bungalov yapmanın peşinde. İçerisinde Atatürk Havalimanı'na Bağlı Florya Eğitim Tesisleri'nin de bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait sosyal tesislerin yanındaki araziye 7 tane bungalov (ahşap ev) yapılacak. Bungalovların yapımı için 8 Mayıs 2018 tarihinde ihale açılacak.

7 TANE AHŞAP EV YAPILACAK

Yeşilköy sahilinde bulunan ve Bakırköy Belediyesi'nin imar planlarında, "Kamu Eğitim Dinlenme ve Turistik Tesis Alanları"nda kalan boş araziye 7 adet ahşap bungalov yapılması ihalesine 16 Nisan'da onay verildi. İşin ilanı da 19 Nisan'da yayınlandı. Söz konusu ilana göre ihale 8 Mayıs 2018 tarihinde DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü'nde yapılacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre yapılacak olan açık ihaleyle yeşil konumdaki araziye 7 tane ahşap bungalov inşa edilecek.

İTHAL MALZEME ŞARTI

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ihalenin teknik şartnamesine göre bungalovlar Sibirya, Finlandiya, Ukrayna ve İsveç'ten ithal edilmiş olan çam ağacından yapılacak. Ağaçlar kurtlanmaya, böceklenmeye ve mavi yeşil küflenmeye karşı 50 yıl garantili hale getirilecek, üzerleri uluslararası sağlık sertifikalarına sahip 1. sınıf ahşap koruyucu boya ile boyanacak. Teknik şartnamede yapılacak olan bungalovların işçiliği için, "İşçilik 1. sınıf A+ işçilikle yapılacaktır. Ağacın işlenmesinden boyasına kadar her detayda 1. sınıf özen gösterilecektir" denildi. İnşaat işlerinin 90 günde tamamlanması istenen şartnamede her bir bungalova 2'şer adet telefon tesisatı çekilmesi şartı da kondu.