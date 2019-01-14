Yeşilin, Sarının ve Kırmızının Adı MSM Atılım Fidancılık

Firmamız, 2002 yılında Sakarya ilimizin Adliye Mahallesi mevkiinde, genel müdürümüz Münir TANTAOĞLU tarafından kurulmuştur. Burada 6 dönümlük bir arazi üzerinde, 2 adet sera ile hizmet vermeye başlanmıştır. Yaklaşık 1 sene içerisinde, kalite ve güven ilkelerimiz sayesinde işlerini büyüten firmamız, sera adedini 30'a çıkarmıştır. Beş sene burada faaliyet gösterdikten sonra, firmamızın merkez şubesi, ilimizin Arifiye Sapanca yolu üzerinde bulunan 10 dönümlük bir araziye taşınmıştır. Firmamız burada da 5 sene faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra MSM Atılım Fidancılık, dürüst ve güvenilir yöneticileri ve kaliteli ürünleriyle sektördeki yerini giderek artırmış ve Arifiye ilçesinde bulunan yaklaşık 80 dönümlük bir araziye taşınmış olup, halen burada 30 personel ile siz değerli müşterilerimize hizmet verilmektedir. Buradaki bahçemizde 6 dönümlük bir blok seramız ve 39 adet çelik seramız bulunmaktadır.

Yıllık yaklaşık 10 milyon fide üretimi kapasitesi olan firmamız, kurulmuş olduğu 2002 yılından bu yana geçen 15 sene içerisinde, güven ve kalite konusunda hızlı bir şekilde yol almış olup, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde ismini duyurmayı başarmıştır. MSM Atılım Fidancılık, kalitelinin, güvenilirliğin, görselliğin, doğanın, yeşilin, sarının, kırmızının adresidir.

Firmamız, müşterilerimizin taleplerine en uygun şekilde cevap vermeyi, ilke edinmiştir. Yöneticilerimiz tarafından, siz değerli müşterilerimiz, ziyaretlerinizde en uygun şekilde ağırlanmakta olup, ürün tanıtımlarımız bizzat yöneticilerimiz tarafından yapılmaktadır. Sitemizi ziyaret eden siz müşterilerimizi, fidanlığımızda ve katılmış olduğumuz fuar ve etkinliklerde aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Miyonumuz;

MSM Atılım Fidancılık olarak ihtiyaç duyulan her alanda geniş ürün yelpazemiz ile en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Amacımız, ürün çeşitliliğimizi gün geçtikçe daha da artırarak ve kalitemizi koruyarak, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.

Vizyonumuz;

Hedefimiz, firmamızı bir dünya markası haline getirerek, ithalatta ve ihracatta öncü firmalardan biri olmak, ülkemizin peyzaj uygulamaları ve yeşillendirme projelerine hizmet eden lider firma olmak.

Değerlerimiz;

Üretim kalitesinde uzman personel ile çalışıyor olmamız, ticaretimizi dürüst ve güvenilir bir şekilde sürdürmemiz, görselliğe en büyük katkıyı sağlamamız, bizim önde gelen değerlerimizdir.

Kalite Politikamız;

Toprağı, fidanı, üretimi, ve personeli ile her alanda kaliteyi, iş ahlakını ve güvenilirliği yakalayan bir firma olarak sektörde yolumuza devam etmek, bizim tek gayemiz, tek politikamızdır.