Yeşilhisar'da patates hasadı devam ediyor

Tarımsal ürün çeşitliliğinin bol olduğu Yeşilhisar ilçesinin Derebentbaşı mahallesinde patates hasadı devam ediyor.

Tarımsal ürün çeşitliliğinin bol olduğu Yeşilhisar ilçesinin Derebentbaşı mahallesinde patates hasadı devam ediyor.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vk. Salih Bektaş, Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Barış Koca, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa Çeçen ve MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Derbent başı, Baskoy, Güzelöz, Köyü Muhtarları ile birlikte Derbentbaşı mahallesinde patates hasadına katıldı.

Yeşilhisar'da patatesin merkezlerinden biri olan Derbentbaşı mahallesinde verimin bol olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halit Taşyapan "Tarımsal ürün çeşitliliğinin bol olduğu ilçemizde bugünde patates hasadındayız. Toprağın altında tohumdan hasat dönemine kadar emeğin, alın terinin ve toprağın verimliliğini görüyoruz. İlçemizde patates üretiminin çok olduğunu biliyor ve bu konuda belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasat dönemini kazasız belasız tamamlamayı ve değerinde işlev görmesini Rabbim nasip eylesin" dedi.

Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram'da, patates hasadının çiftçilere hayırlı bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.

Ziraat Odası Başkanı Hamza ikiz "Bölgemizde yaklaşık 120 bin tona yakın patates, üretimi gerçekleştirilmektedir. Üreticilerimiz maliyetinin altında satış yapmakta olup, üretilen kışlık patatesin yaklaşık yüzde 80 'ni depolara konulmaktadır. Fiyat böyle olduğu taktirde ilerde depodaki patateslerinde para etmemesi fiyat ve tüketim açısından, üreticimizi düşündürmektedir. Patatesin pazarlanması için ihracatın açılması ve ton başına teşvik primi verilmesini üreticiler adına istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı