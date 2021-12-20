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Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nun üçüncü etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı. Akdamlar Pazarı merkezinden başlayan yürüyüş, 5.8 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi.

"Zinde kalmaları için çalışmalar yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, " Antalya Büyükşehir Belediyemizin Yeşilçam Yolu Bisiklet ve Doğa Yürüyüş parkurları vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Burada doğa yürüyüşleri ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve spor yaparak zinde kalmaları için çalışmalar yapacağız" dedi.

"Yeşilçamlı tabelalar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesinde Cüneyt Arkın'ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Usta aktör Rüştü Asyalı'nın 1971 yapımı Keloğlan filminin ve yine Fatma Girik'in 1974 yapımı Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturulmuştu. - ANTALYA

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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