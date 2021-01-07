Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı
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Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı

07.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:48

Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da yüksek seyreden yeşil biber fiyatlarından mutlu olan üretici hasat yapılan sera içinde ellerinde biberlerle çifte telli oynadı.

Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde örtü altı serada yeşil biber üretimi yapan iki çiftçiyi, diğer yıllara oranla yüksek seyreden fiyatlar mutlu etti. Diğer işçiler sera içinde biber hasadı yaparken iki çiftçi el radyodan açtıkları oyun havası eşliğinde oynadı. Her zaman düşük fiyatlardan yakınan çiftçilerin ellerinde biberle hareketli müzik eşliğinde oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. İki çiftçinin mutluluk içinde oynamalarını ise arkadaşları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Aksu'daki biber üreticileri de geçen yıla oranla fiyatların yüzde 30-40 yüksek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı

"FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 YÜKSELDİ"

Biber üreticisi Ali Celbiş, 20 dönüm serada biber üretimi yaptığını dile getirdi. 40 dönümde yazın yaylada üretim yapmayı planladıklarını kaydeden Celbiş, "Biberlerin fiyatı geçen yıla göre yüz güldürüyor. Allah bereket versin. Maliyetimizi yüksek ama fiyatlar çok iyi. Bu şekilde devam ederse bizde mutlu oluruz. Geçen yıla göre biberin fiyatı yüzde 30-40 daha yüksek. Tatlı kahvaltılık biber 8-9 TL, sivri 6-7 arasında gidiyor. En düşük 5 en yüksek 9 TL arasında. İhracat ta açık olduğu sürece hem biz hem de herkes kazanır." dedi.

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı

"FİYATLAR PAHALI DEĞİL"

Türk çiftçisinin çalışkan olduğunu ve ürettiği ürünlerin dünyaya yeteceğini ifade eden Celbiş, "Şu an bu bibere gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Fiyatlar pahalı değil. Şu fiyatlar çok güzel, yüz güldürüyor. Bu fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor, arkadaşlarımızın da oynaması bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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