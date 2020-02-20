Yerli üretim 3 boyutlu metal yazıcıya Almanlardan "tam not"

20.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:14

Ermaksan tarafından Bursa'da imal edilen 3 boyutlu metal yazıcı, makine ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden Almanya'daki firmalardan "tam not" aldı.

Bursa'da yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren ve yaklaşık 120 ülkeye makine ihraç eden firma, 5 yıl önce başladıkları Ar-Ge çalışması sonucunda, uzay ve havacılık sanayisinin yanı sıra tıp sektöründe parça üretilmesine imkan sağlayan yazıcı ile bunun ham maddesi olan titanyum tozunu üretti.

Klasik yöntemlerle elde edilemeyen, karmaşık geometrilere sahip ürünlerin yanı sıra protez diş, kafatası implantı, hediyelik eşya gibi malzemelerin üretilebildiği yazıcı hem tasarım konusunda özgürlük alanları sunuyor hem de hızlı, hassas, düşük maliyetli, çevre dostu üretime imkan veriyor.

Lazer ışınıyla tozlar birbirine ekleniyor

Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ahmet Özkayan, AA muhabirine, 3 boyutlu yazıcıların dünya genelinde plastikle üretime başladığını, daha sonra birçok malzemeye geçildiğini söyledi.

Şu anda demir ve altın tozu, porselen, titanyum gibi birçok madenle katmanlı üretim yapılabildiğini belirten Özkayan, geliştirdikleri 3 boyutlu metal yazıcıyla önemli bir başarı kazandıklarını anlattı.

Çok farklı bir teknolojiyle üretim yaptıklarını vurgulayan Özkayan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz torna, freze, eksiltmeli imalat yerine katmanlı üretim yapılıyor. Toz serme işlemiyle lazer ışınıyla tozların birbirine eklenmesiyle istenilen herhangi bir parça tek seferde üretilebiliyor. Burada sonsuz bir tasarım alanına sahipsiniz. Birçok malzemeyi hafifletebiliyorsunuz. Çok fazla parçalı malzemeleri tek parça halinde üretebiliyorsunuz."

"Yüzde 100 bağımsız üretim yapabiliyoruz"

Özkayan, 3 boyutlu metal yazıcıların hayatın birçok alanında kullanıldığını aktardı.

Bu makinelerin yakında evlere gireceğini, sahip olan herkesin üretim yapabileceğini öngördüğünü dile getiren Özkayan, "Bu makinelerle küçük ve değerli parçalar üretebiliyorsunuz. Biz bunun Türkiye'deki ilk üreticisiyiz. Bir de bunun ham maddesi var. 20 mikronluk titanyum tozunu da burada üretiyoruz. Bunun reaktörünü de kendimiz yaptık." dedi.

Özkayan, ham maddede dışa bağımlı olmadıklarını, tam anlamıyla yüzde 100 bağımsız üretim yapabildiklerini ifade etti.

Metal yazıcıları Türkiye'deki firmaların kullanımına sunduklarını söyleyen Özkayan, şöyle konuştu:

"Almanya, dünyanın en çok makine alan ülkelerinden biri. Biz kendi markamızla bu ürünü Almanya'ya satıyoruz. Almanya'ya bir makine satmak çok zordur. Bedava versen almaz. Fiyattan ziyade kalite ve satış sonrası hizmetler ve bunun teknolojisini inandırmanız, anlatmanız gerekiyor. O nedenle ürünümüzü çok beğendiler. Rüşdü ispatlanmış bir ürün."

Kaynak: AA