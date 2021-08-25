Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor Turizmin gözbebeği Bodrum çöl sıcaklarına teslim oldu.

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum çöl sıcaklarına teslim oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler soluğu denizde aldı.

Muğla'da 11 gün süren yangınların ardından hızlı bir şekilde toparlanan Bodrum yeniden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 170 bin nüfusluk ilçe Temmuz ayında 1 milyonu aşkın turist ağırlamıştı. Ağustos ayında meydana gelen yangınlar hem Muğla, hem de Bodrum turizmini büyük ölçüde etkilemiş turizmde yüzde 30 bir düşüş ve rezervasyon iptalleri gelmeye başlamıştı. Yangınların bitmesinin ardından hızlı bir şeklide toparlanan Bodrum'un nüfusu yeniden 1 milyona yaklaşmaya başladı.

Sahillerden adım atacak yer kalmadı

Hava sıcaklığının ani yükselişiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Yangında boşalan sahiller yeniden doldu taştı. Ege'nin serin sularına kendilerini bırakan yerli ve yancı turistler kavurucu sıcaklardan, denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yerli turist turizmi kalkındırdı

Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Murat Gökmen, yerli turistin turizme büyük bir katkısı olduğunu ifade ederek, "Ağustos ayı turizmin yüksek sezonudur. Ağustos ayı başında çok güzel bir ivme yakaladık, ancak çıkan yangınlar sebebiyle rezervasyon iptalleri gelmeye başladı. Satışlarda bir duraksama oldu. Ağustos ayının 20'si itibariyle tekrardan ivme yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ağustos ayını hedeflediğimiz rakamlara yakın kapatacağız inşallah. Covid vakalarındaki artışlarda turizmi etkiliyor. İnşallah Eylül ayıda Ağustos ayı gibi iç pazarında desteklemesiyle hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bodrum özelinde iç pazarın popüler bir destinasyonu. İç pazarın olmazsa olmazıdır Bodrum. Rezervasyonların yüzde 30'u iç pazarla doluyor. İç Pazar olmadan bizim para kazanma şansımız yok. İç Pazar bizim için önemliydi ve bunu yerine de getirdi. Yurtdışından özellikle Rusya ve Almanya üzerinden rezervasyonlar güzel gidiyor. Kapalı olan pazarımız var İngiltere gibi. Onun da açılması bekleniyor yakın bir zamanda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan