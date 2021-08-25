Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Ekonomi

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor Turizmin gözbebeği Bodrum çöl sıcaklarına teslim oldu.

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum çöl sıcaklarına teslim oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler soluğu denizde aldı.

Muğla'da 11 gün süren yangınların ardından hızlı bir şekilde toparlanan Bodrum yeniden yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 170 bin nüfusluk ilçe Temmuz ayında 1 milyonu aşkın turist ağırlamıştı. Ağustos ayında meydana gelen yangınlar hem Muğla, hem de Bodrum turizmini büyük ölçüde etkilemiş turizmde yüzde 30 bir düşüş ve rezervasyon iptalleri gelmeye başlamıştı. Yangınların bitmesinin ardından hızlı bir şeklide toparlanan Bodrum'un nüfusu yeniden 1 milyona yaklaşmaya başladı.

Sahillerden adım atacak yer kalmadı

Hava sıcaklığının ani yükselişiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Yangında boşalan sahiller yeniden doldu taştı. Ege'nin serin sularına kendilerini bırakan yerli ve yancı turistler kavurucu sıcaklardan, denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Yerli turist turizmi kalkındırdı

Rixos Premium Bodrum Oteli Genel Müdürü Murat Gökmen, yerli turistin turizme büyük bir katkısı olduğunu ifade ederek, "Ağustos ayı turizmin yüksek sezonudur. Ağustos ayı başında çok güzel bir ivme yakaladık, ancak çıkan yangınlar sebebiyle rezervasyon iptalleri gelmeye başladı. Satışlarda bir duraksama oldu. Ağustos ayının 20'si itibariyle tekrardan ivme yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ağustos ayını hedeflediğimiz rakamlara yakın kapatacağız inşallah. Covid vakalarındaki artışlarda turizmi etkiliyor. İnşallah Eylül ayıda Ağustos ayı gibi iç pazarında desteklemesiyle hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bodrum özelinde iç pazarın popüler bir destinasyonu. İç pazarın olmazsa olmazıdır Bodrum. Rezervasyonların yüzde 30'u iç pazarla doluyor. İç Pazar olmadan bizim para kazanma şansımız yok. İç Pazar bizim için önemliydi ve bunu yerine de getirdi. Yurtdışından özellikle Rusya ve Almanya üzerinden rezervasyonlar güzel gidiyor. Kapalı olan pazarımız var İngiltere gibi. Onun da açılması bekleniyor yakın bir zamanda" dedi.

Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Serdar Ortaç Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Arda Turan Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum'u yerli turist kalkındırıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:01:41. #1.16#

title