Yerli şeftalinin fiyatı her geçen gün düşüyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen şeftaliler önceki günlerde kilosu 8 liradan satılırken fiyatı 5 liraya düştü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen şeftaliler önceki günlerde kilosu 8 liradan satılırken fiyatı 5 liraya düştü. Satıcılar ilerleyen günlerde fiyatın daha da düşeceğini öngörüyor.

Bilecik'te her hafta Pazartesi günleri kurulan kapalı pazarda kilosu 5 liradan satılan yerli şeftaliye halkın ilgisi arttı. Yerli şeftalinin ilk hasadı tezgahlarda 8 liradan satılırken, şimdilerde 5 liradan satılıyor. Konuyla ilgili konuşan şeftali satıcısı Ekrem Uysal ilerleyen günlerde şeftalinin fiyatının düşeceğini söyledi. Uysal, "Ben bu işi 30 yıldır yapıyorum ve şu an için satışlar az. Yerli şeftali yeni çıktığından fiyatı şu an için pahalıydı. Önümüzdeki haftalarda şeftalinin fiyatı yarı yarıya düşer. O zaman işler daha da artar. Vatandaşlar bu sıralar şeftali reçeli de yapıyor. O yüzden işler artar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA