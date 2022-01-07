Yerli otomobilin yeni modeli tam not aldı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak

Yerli otomobil yeni modeliyle ABD'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, ABD'de 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

Fuarda bir basın toplantısı yapan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modelinin tanıtıldığı fuarda Karakaş yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Karakaş, "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.

Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk dikkati çekiyor.

Otomobil, yol durumuyla ilgili detayları sadece iç panellerde fiziki değil; sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı.

Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek.

Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.

Teknik özellikler, akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek.

Yapay zeka, klasik Türk müziğinin 2500 eserini öğrenerek Togg'a özel bir beste yaptı.

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