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Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

2019'un son günlerinde üzerindeki örtüyü kaldıran yerli otomobil, Çin pazarına giriş konusunda önemli bir aşama kaydetti. Yerli otonun SUV ve sedan modelleri AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Sırada yeni kıtalar var" denildi.

02.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:08

Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çalışmalarını sürdürdüğü otomobiller hakkında uluslararası arenada önemli bir aşama kaydetti. Geçtiğimiz aylarda SUV ve sedan tasarımlarını Avrupa Birliği'nde tescilleyen TOGG, söz konusu tasarımların Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendiğini duyurdu.

"SIRADA YENİ KITALAR VAR"

Şirketten yapılan açıklamada, "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var" denildi.

KÜRESEL ARENADAKİ ŞANSI ARTTI

TOGG'un tasarımlarının Avrupa haricinde Çin'de de tescillenmesi ayrı bir öneme sahip. Öyle ki, Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, elektrikli araç satışlarının da en yüksek adetlerde gerçekleştiği ülke unvanını taşıyor. Ayrıca, Çin'de TOGG gibi elektrikli araç girişimi olarak yola çıkan şirket sayısının da Avrupa'dan bir hayli fazla olması dikkat çekiyor. Tüm bunlar alt alta konulduğunda, TOGG'un Çin Patent Kurumu tarafından aldığı tescil belgesinin, yerli yerli otomobilin küresel arenadaki şansının bir göstergesi olduğu söylenebilir.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

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