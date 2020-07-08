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Yerli karpuz tezgahlarda

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişen yerli karpuzlar tezgahlarda yerini aldı.

Yerli karpuz tezgahlarda
08.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:31

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişen yerli karpuzlar tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana hasat edilen karpuz, 1,5 liradan satışa sunuldu.

İzmir Ödemiş'te yetişen yerli karpuzlar tezgaha düştü. Traktör kasasında getirdiği karpuzunu satışa koyan Hasan Balcılar, çocukluktan bu yana karpuz işi ile uğraştığını belirterek, "Son yıllarda bölgemizde karpuz üretimi azıldı. Bunun en önemli nedeni son dönem sıkça gördüğümüz kabak aşılı karpuzlar" dedi. Kabak aşılı karpuzların raf ömrünün normal karpuza göre daha uzun olduğunu söyleyen Balcılar, "İçi sert fakat tadı tuzu yerinde değil. Böyle olunca da tüketici karpuz almaktan vazgeçiyor" diye konuştu.

Hibrit karpuzların da tadının eski karpuz tadında olmadığını ifade eden Balcılar, "Bizim kendi yerli karpuz tohumlarımız hemen hemen bitti. Onları koruyamadık. Şimdi hibrit veya standart olarak tabir ettiğimiz tohumlarla ekim yapıyoruz. Eskiden bir kökenden 4-5 karpuz alırken, şimdi bir kökenden tek karpuz alıyoruz. Eskiden tarladan 2-3 kez hasat ederken şimdi bir kırımda ürün bitiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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