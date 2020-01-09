Yerli kamyon nedir? Yerli kamyon özellikleri nelerdir? Yerli kamyon adı nedir?

09.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:40

Yerli otomobilden sonra yerli kamyon hamlesi geldi. Ebatları ve görünümü ile şaşırtan yerli kamyon vatandaşları heyecanlandırırken merak dolu soruların da hedefi oldu. Peki yerli kamyon nedir? Seri üretime hazır hale gelen yerli kamyonun özellikleri nelerdir? Yerli kamyonun adı nedir ? İşte yerli kamyon hakkında merak edilenler ve cevapları…

YERLİ KAMYON NEDİR?

Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan "Deve" ismi verilen kaya kamyonu, seri üretime hazırlanıyor. Aracın çok güçlü olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler." dedi.

YERLİ KAMYON ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli kamyonu test eden ve yerli kamyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Mustafa Varank, "Türkiye'de üretilmeyen ve önemli bir pazarı olan bir araç. Ülkemizin de tamamen ithal ettiği araçlar. Bu firmamız, bu ürettiği ilk araçla bundan sonra seri üretime geçecek. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Nasıl faydamız dokunabilir, bu araçları Türkiye'de nasıl yaygınlaştırabiliriz, kendileriyle görüştük. Aracı da kullanma fırsatım oldu. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz, sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Gördüğünüz gibi bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. "

İş adamı Şuayp Demirel de yerli kamyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demirel "1997 yılından bu yana bu kamyonun üzerinde çalışıyorum, 2011'den beri de ciddi manada yedek parçalarını yapmaya başladım. 2019 yılının ocak ayında kamyonu yapmaya karar verdim ve 29 Ekim 2019'da bu kamyonu, kendi imkanlarımla yaptım. İnsan kaynağı aynı, kullandığım teknolojik kaynaklarım aynı. Diğer klasik kamyonlara göre arızası olmayan bir araç. Karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabiliyor. Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk. Bu memleketin insanıyla yaptık." dedi.

Demirel, yerli kaya taşıma kamyonunun büyük heyecan yarattığını ve seri üretime geçilmesi için çalışmaların hızlandığını söyledi.

Kamyonun, full otomatik 6 ileri şanzımana sahip olduğunu anlatan Demirel, sürücü kısmında da her türlü konforun düşünüldüğünü ifade etti.

YERLİ KAMYONUN ADI NEDİR?

Yerli kamyon "Deve" adı ile üretilecek.

Yerli kamyon Deve'den görüntüler: