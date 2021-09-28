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Yerli İHA'ya yeni üye: "BOYGA"

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Yerli İHA'ya yeni üye: "BOYGA" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mini İHA geliştirmelerinin son örneği olan BOYGA'yı duyurdu.

Yerli İHA'ya yeni üye: "BOYGA"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mini İHA geliştirmelerinin son örneği olan BOYGA'yı duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen BOYGA projesinin üretimi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor. Farklı fonksiyonlar ile farklı görevler yürütecek olan mini İnsansız Hava Aracı BOYGA'nın mühimmatları ise Makine Kimya Endüstrisi tarafından geliştiriliyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BOYGA'yı duyurduğu paylaşımında, "Yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek Mini İHA geliştirmelerimizin son örneği BOYGA Mühimmat Bırakan İHA! BOYGA, 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakıyor" ifadelerine yer verdi.

Yerli İHA'ya yeni üye: BOYGA

Yerli İHA'ya yeni üye: BOYGA

Yerli İHA'ya yeni üye: BOYGA

Yerli İHA'ya yeni üye:
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri
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