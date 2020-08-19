Yerli domatesler kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor Yerli domatesler kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretilen domatesler, kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor.

Yerli domatesler kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretilen domatesler, kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırları arasında bulunan sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'ın verimli arazileri yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu. Sert coğrafi yapısı ve kara taşlarıyla bilinen Karacadağ, son zamanlarda bilinçli tarım politikalarıyla bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Nisan ayında ekilen domateslerin, hasadı ile birlikte Karacadağ kurutulmak için serilen domateslerle kırmızıya büründü. İşçiler tarafından toplanan ve ikiye bölünerek, tuzlanan daha sonra beyaz örtüler üzerinde 50 derecelik güneş sıcaklığına bırakılan domatesler, kuruduktan sonra torbalara konularak, İzmir'e, oradan da başta Amerika olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

İşçiler kendi memleketlerinde çalışmaktan mutlu

Sabahın ilk ışıklarında tarlalara giden işçiler, 40-50 derece güneş sıcaklığında akşam güneş batımına kadar çalışıyor. Kasa fiyatı ile ücret alan ve günde ortalama yüz kasa domates parçalayan işçiler, uzağa gitmeden kendi memleketlerinde çalıştıkları için mutlu.

Kaynak: İHA