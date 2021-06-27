Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı
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Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı

Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yerköyspor'un "Yeni İlhan Parlak'ları arıyoruz" mottosuyla hazırlandığı altyapı seçmelerini tamamladı.

Yerköyspor'un "Yeni İlhan Parlak'ları arıyoruz" mottosuyla hazırlandığı altyapı seçmelerini tamamladı.

Yerköyspor Altyapı Teknik Kurul Başkanı Muammer Benli yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde pandemiden etkilendi. Hayat tarzımız ve rutinlerimiz değişti. Yaklaşık bir buçuk yıl altyapı çalışmaları için kayıp oldu maalesef. İlçemizde altyapı için vatandaşlarımızın da ciddi bir talebi vardı. 2021-2022 sezonu için kulüp olarak seçme yapmaya karar verdik. Yaklaşık 60 futbolcu adayının başvurduğu seçmelerimizde 17 yetenekli minik futbolcu kardeşimizi kadromuza katmış bulunuyoruz. Bu yavrularımız için ilk etapta sağlık taraması yaptıracağız. Daha sonra hızlıca antrenmanlara adapte olmalarını sağlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı
Yerköyspor altyapı seçmelerini tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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